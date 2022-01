AK fordert Joboffensiven und mehr Qualifizierungsmaßnahmen

Die Präsidentin der Arbeiterkammer (AK), Renate Anderl, fordert von der Bundesregierung im neuen Jahr "volle Kraft, um den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung zu bringen". Es gebe mit mehr als 400.000 Menschen auf Arbeitsuche bzw. in Schulungen nämlich "überhaupt keinen Grund, nachzulassen". Es brauche Joboffensiven in Zukunftsbranchen, Qualifizierungsmaßnahmen, eine Bessere Vereinbarkeit von Job und Familie sowie eine Modernisierung der Arbeitslosenversicherung.

Anderl verlangt "endlich ernsthafte Bemühungen", um die Arbeitslosigkeit zu senken und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fit für die Jobs der Zukunft zu machen. So müsse jetzt eine Joboffensive in Schlüsselbereichen wie Elementarpädagogik, Bildung, Pflege, Digitalisierung und Ökologisierung angegangen werden. "Ich habe das Jammern nach Fachkräften satt, wenn ich sehe, dass Betriebe immer weniger selbst ausbilden."