Airlines zählen zu den größten Gewinnern

Etliche Meldungen aus der Luftfahrt verhalfen dem Sektor zu einem Höhenflug. So will die schwer angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS das drohende Aus mit dem Abbau von 800 Jobs, dem Verkauf von Teilbereichen und neuen Bankkrediten abwenden. Damit will die Airline pro Jahr 300 Mio. Euro lukrieren. Die SAS-Aktie gewann 1,55 Prozent. Gute Zahlen kommen vom Lufthansa -Konzern. Einschließlich ihrer Töchter Swiss, AUA und Germanwings beförderte Europas größte Fluggesellschaft im Oktober 9,4 Mio. Fluggäste – um 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf die AUA entfiel eine Million, wobei die Auslastung um 3,8 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent stieg. Die Aktie legte 0,5 Prozent zu. Positiv wirkt sich auf die Airlines auch die Absicht der EU aus, die umstrittene -Abgabe bis Herbst 2013 auszusetzen (ausgenommen innereuropäische Flüge). EU-Klimaschutzkommissarin Hedegaard hofft bis dahin auf eine globale Lösung der internationalen Luftfahrtorganisation ICAO. Hedegaards Vorschlag muss noch von den EU-Staaten und dem EU-Parlament beschlossen werden.