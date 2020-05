Mehr Flüge ab Deutschland und kein neues Sparpaket

Air-Berlin

Prock-Schauer

ChefWolfgang Prock-Schauer, ein gebürtiger Österreicher, bekräftigte sein Ziel, die verlustreiche Airline heuer in die Gewinnzone zurückzufliegen. Das Sparprogramm Turbine liege voll im Plan. Im Vorjahr seien die gewünschten Einsparungen von 200 Millionen Euro erreicht worden, ebenso viel soll heuer eingespart werden. Ein zweitesSparpaket sei nicht notwendig, sagteam Montag in

Vom 29,2-Prozent-Anteilseigner Etihad kommt keine weitere Finanzspritze. Spekulation über eine Totalübernahme hatten den Aktienkurs der Air Berlin am Montagmorgen um 15 Prozent in die Höhe getrieben. Um 15.30 Uhr lag die Aktie knapp zehn Prozent im Plus.