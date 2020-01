Agrana: Satte Gewinne mit Bioethanol

„Wir haben damals den Bau der Anlage, die 2008 in Betrieb gegangen ist, auf E10 ausgelegt, das dann allerdings nicht gekommen ist“, erinnert sich der Agrana-Chef. Derzeit wird rund die Hälfte der Ethanol-Produktion exportiert. Bei einer verstärkten Nutzung im Inland würden die Exporte sinken.

Die Verdoppelung des Anteils von Bioethanol im Benzin habe „erhebliche Vorteile für die Umwelt“, betont der Vorstandsvorsitzende der Agrana. „Da Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird, ist es weitgehend -neutral. Wir sparen zwischen 70 und 90 Prozent . Bezogen auf zehn Prozent Beimischung sparen wir 400.000 Tonnen in den Benzinmotoren.“ Dazu komme als weiterer Vorteil eine Reduktion der Feinstaubbelastung um 25 Prozent. „Es wirkt sofort über die gesamte Flotte ohne Zusatzmaßnahmen am Motor.“

Die Einführung von E10 werde nicht zu einer deutlichen Erhöhung der Benzinpreise in Österreich führen, verspricht Marihart. Der Benzinpreis an der Tankstelle schwankt täglich in einem kleinen Bereich. „Im Rahmen dieses Schwankungsbereiches wird auch die Verteuerung liegen.“

Die Agrana hat 2005 begonnen, „auf der grünen Wiese“ in Pischelsdorf bei Tulln eine Alkoholanlage zu bauen. „Alkohol allein ist ein schwankendes Geschäft“, weiß Marihart.