Beachtlicher Erfolg für neue AUA-Betriebsratsliste

Erstmals seit 12 Jahren trat bei der Betriebsratswahl für die rund 3000 AUA-Mitarbeiter am Boden und in der Technik eine zweite Liste an. Die Wahl endete am Donnerstagabend. Die neue, parteifreie Liste „Choose“ kam auf 41 Prozent.

Die Liste „BRA“, die 20 Jahre lang von Betriebsrats- und Gagenkaiser Alfred Junghans angeführt worden war, erhielte 59 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,6 Prozent. „Unser Ziel einer Wahlbeteiligung von zwei Drittel wurde somit erreicht“, sagt Choose-Listenführer Roland Chalusch.

Die neue Liste erhält acht von 19 Mandaten.

Der freigestellte Junghans hatte nach Bekanntwerden seiner Gehaltserhöhung von 6000 auf rund 12.000 Euro nicht mehr auf dem ersten Platz kandidiert, blieb aber in der zweiten Reihe weiterhin auf der Liste „BRA“. Der Unmut in der Belegschaft über diese Gage ist groß. Die AUA fordert wie berichtet von Junghans und einem zweiten Kollegen gerichtlich insgesamt 500.000 Euro zurück. Mit der Begründung, es handle sich um eine gesetzwidrige Privilegierung der beiden Betriebsräte gegenüber den anderen Mitarbeitern. Jetzt wird es spannend, ob Junghans weiterhin freigestellt bleibt.