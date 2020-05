Abschwung in Industrie und Job-Abbau verlangsamt

Arbeitslosigkeit

Den Job-Abbau zur Anpassung der Produktionskapazitäten an den Nachfragerückgang haben die heimischen Betriebe im Mai fortgesetzt. Laut Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl beträgt die Arbeitslosenquote des Sektors fast 6 Prozent und liegt damit mehr als 2 Prozentpunkte über Vorjahr. Verglichen mit der Gesamtwirtschaft sei die Arbeitslosenquote der Industrie während der Krise aber weniger stark gestiegen und derzeit auch nur halb so hoch wie dort. Während im Dienstleistungssektor nach den ersten Lockerungen der Arbeitsmarkt etwas Dynamik gewonnen habe, werde sich die Erholung in der Industrie zäher gestalten. Mit im Schnitt 5 Prozent werde die Industrie-Arbeitslosenquote 2020 zwar deutlich unter den erwarteten rund 11 Prozent der Gesamtwirtschaft liegen, aber deutlich über den 3,7 Prozent des Vorjahres.