Milliardendeal von Abnehmspritzen-Hersteller Novo Nordisk

Das für Abnehmspritzen bekannte Pharmaunternehmen Novo Nordisk will mit einem Milliardendeal seine Kapazitäten ausbauen. Es will drei Abfüllanlagen in den USA, Italien und Belgien übernehmen. Der Deal sei bei den Behörden durch, teilte die Firma mit Sitz in Dänemark am Samstag mit. Die Übernahme werde "in den kommenden Tagen" abgeschlossen. Der Konzern stellt unter anderem die Diabetes- und Diätmittel Ozempic und Wegovy her.