Ab Dienstag wieder Warnstreiks bei Ryanair

Bei der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair stehen gleich zu Jahresbeginn erneut Streiks des Kabinenpersonals bevor, und zwar in Spanien. Die Airline selbst erklärte Freitagnachmittag, trotz des Warnstreiks am kommenden Dienstag den spanischen Flugbetrieb ohne Störungen aufrechterhalten zu wollen. In der Gewerkschaft wird angezweifelt, dass das Management das schaffen wird.

Ende Dezember hatten die spanischen Gewerkschaften USO und Sitcpla, die rund 1.800 Kabinenpersonal-Mitarbeiter von Ryanair in Spanien vertreten, für den 8., 10. und 13. Jänner zu jeweils 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass die weitgehend nach irischem Recht geschlossenen Arbeitsverträge durch Verträge nach spanischem Recht ersetzt werden.

Ryanair ist in Österreich Mehrheitseigentümerin der Fluggesellschaft Laudamotion.