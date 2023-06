Ab dem zweiten Halbjahr 2023 soll sich Österreichs Wirtschaft erholen

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet heuer im zweiten Halbjahr eine Konjunkturbelebung und damit im Gesamtjahr ein leichtes Wirtschaftswachstum. Die Inflation wird trotz Rückgangs immer noch 7,4 Prozent betragen. Die Realeinkommen in Österreich dürften heuer leicht zunehmen, die Arbeitslosigkeit bleibt stabil. 2024 sollten laut Prognose die Inflation auf 4,1 Prozent sinken, die Wirtschaft um 1,6 Prozent wachsen und die Realeinkommen mit 3,3 Prozent stark steigen.

Die Wirtschaft sei seit dem zweiten Halbjahr 2022 in einer Stagflationsphase, also einem Nullwachstum bei hoher Inflation, so die OeNB. "Aber in der zweiten Jahreshälfte nimmt die Wirtschaft wieder Schwung auf und die Inflation wird langsam sinken", sagt OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Es bestehe für das Gesamtjahr 2023 in Österreich keine Gefahr einer Rezession, also einer Schrumpfung der Wirtschaft, die OeNB erwartet ein Plus von 0,5 Prozent. Die Preise werden aber, gemessen am EU-weit vergleichbaren HVPI, um 7,4 Prozent zulegen. Die Beschäftigten in Österreich können dennoch mit einem leichten Wachstum ihrer realen Einkommen von 0,3 Prozent rechnen. Die Arbeitslosenrate steigt nur minimal auf 6,4 Prozent.