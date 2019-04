Post: Neue Bankkunden, teuer erkauft

Ob sich das für die Post wirklich rechnet, ist die große Frage. Denn am österreichischen Bankenmarkt herrscht beinharter Wettbewerb um Kunden. Und das in einem Umfeld, in dem Online-Banken mit gebührenfreien Konten und Billigst-Angeboten in den Markt fahren. Da ist nicht allzu viel an Gewinn zu holen für die Kreditinstitute.

Für die Kunden könnte das allerdings positiv sein: Die Post wird versuchen müssen, mit höchst attraktiven Spar- und Girokonten-Angeboten möglichst viele der Bawag/PSK-Kunden zu einem Umstieg auf die neue „Bank der Post“ – der Name steht noch nicht fest – zu verleiten: eine kostengünstige Kontobox, eine Sparbox und eine Kreditbox. Zudem wird es in der Post dann wohl Versicherungen der Grazer Wechselseitigen geben und Bausparverträge, die von Wüstenrot kommen könnten. Aber all das wird erst in den nächsten Monaten feststehen. Die Aktionäre der Post sind zunächst einmal zufrieden, dass die Bank-Partnersuche beendet ist. „An der Börse ist das ein non-event. Die Aktie hat sich am Dienstag kaum bewegt“, sagt Christoph Schultes, Analyst der Erste Group.

Für die Grazer Wechselseitige ist die Kooperation mit der Post schon eher ein Geschäft – vor allem aber eine Chance. Über die Post hat sie Zugang zu einer riesigen Anzahl von Kunden. So einen Sprung nach vorne hat sich das Grazer Institut, das 1846 auf Betreiben von Erzherzog Johann gegründet wurde, seit langem gewünscht.