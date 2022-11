Die Zahl der Menschen auf der Erde hat nach UNO-Berechnungen in der Vorwoche die Schwelle von acht Milliarden überschritten. "Dieses beispiellose Wachstum liegt am allmählichem Anstieg der Lebenserwartung in Folge von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene und in der Medizin. Es ist auch das Ergebnis von hohen und beständigen Geburtenraten in einigen Ländern", teilte die UNO mit.

Auch wenn sich das Wachstum der Weltbevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten verlangsamt hat, steigt die Zahl weiter. In den 2080er-Jahren könnte es einem UN-Bericht zufolge etwa 10,4 Milliarden Menschen auf der Erde geben. Die meisten Menschen leben derzeit in Asien (fast 60 Prozent), knapp 20 Prozent leben in Afrika und rund zehn Prozent in Europa.

Der KURIER nahm die Zahl zum Anlass, acht wissenswerte Fakten zu den acht Milliarden Menschen zusammengetragen.