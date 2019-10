62 Prozent der Österreicher kaufen im Internet ein

Internet-Nutzung

Rund 4,8 Mio. Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzen das Internet mehrmals täglich, das sind fast drei Viertel (73,4 Prozent) der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Bei den 16- bis 24-Jährigen gaben 98 Prozent an, mehrmals am Tag im Netz zu surfen. In der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre waren es 54 Prozent und bei den 65- bis 74-Jährigen 34 Prozent. Männer nutzen das Internet häufiger mit 77 Prozent über alle Altersgruppen, während nur 70 Prozent der Frauen täglich im Netz surfen. Bei den jüngeren gibt es nur relativ geringe Unterschiede, am höchsten ist die Kluft bei Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren: Hier liegt der Anteil der Männer bei 45 Prozent und jener der Frauen bei 25 Prozent.