60 Prozent kommen mit Einkommen kaum aus

Die Gruppe jener, die mit ihrem Einkommen kaum oder überhaupt nicht mehr auskommen, reiche nun "weit in den Mittelstand hinein", das sei eine "erschreckende Entwicklung", warnte Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Ursache sei das "Auseinanderdriften" von Reallöhnen und Preisen, vor allem für Alltagsbedarf. Nicht mehr genug Geld haben schließe die Betroffenen von Zukunftschancen aus. Kalliauer erzählte von einem konkreten Fall, in dem einer Frau das Geld fehlte, zum Friseur zu gehen und sich neues Gewand zu kaufen, damit sie sich für einen Job als Putzfrau hätte vorstellen können.

Kalliauer verwies darauf, dass Zinsen mit 25 Prozent besteuert werden, Arbeitseinkommen hingegen (so nicht steuerfrei) deutlich höher. Die Progression fresse einen Gutteil der Lohnsteigerungen wieder auf. Kalliauer forderte wieder Vermögenssteuern.

Auch Josef Weidenholzer, Präsident der Volkshilfe Österreich warnte am Freitag vor Armut trotz Arbeit. "Ein existenzsicherndes Einkommen ist die Voraussetzung für die Vermeidung von Armut im aktiven Erwerbsleben und in der Pension", so Weidenhofer in einer Aussendung. Der Arbeitsmarkt müsse auch für Menschen "für die bestehende Beschäftigungsprojekte zu hochschwellig sind" Angebote bieten. "Auch Menschen, die nur eingeschränkt arbeitsfähig sind, brauchen dauerhafte und stabile Beschäftigungsmöglichkeiten". Es sei volkswirtschaftlich sinnvoller Armut zu vermeiden als sie nachträglich zu bekämpfen.