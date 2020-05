50 heimische Firmen holten Aufträge in Sotschi

50 Firmen machten Geschäfte in der 400.000 Einwohner zählenden Olympiastadt. Am meisten profitierte der Bauriese Strabag mit dem Bau des olympischen Dorfes und bei der Errichtung von Straßen. Allerdings hatte die Strabag – so deren damaliger Chef Hans-Peter Haselsteiner vor der Vergabe der Aufträge – auf ein weit größeren Stück vom Kuchen gehofft. Der Baukonzern allein wollte sich rund eine Milliarde Euro an Aufträgen holen.