4,4 Prozent mehr Arbeitslose im März

In Österreich steigt die Arbeitslosigkeit weiter an: Die Zahl der Arbeitslosen ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,4 Prozent oder 11.187 Personen auf 263.774 gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Schulungsteilnehmer um 1.077 (- 1,5 Prozent) auf 68.438 gesunken. Insgesamt waren damit 332.212 Menschen in Österreich auf Jobsuche - um 10.110 (3,1 Prozent) mehr als im März 2011, teilte das Sozialministerium am Sonntag mit.