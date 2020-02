3.300 Bauern blockierten Spar-Zentrallager

Der Preisdruck bei landwirtschaftlichen Produkten in der EU hat nach Frankreich, Spanien und Deutschland nun auch in Österreich die Bauern zu Protesten motiviert. Organisiert vom Bauernbund blockierten am Mittwoch mehr als 3.300 Landwirte mit mehr als 1.500 Traktoren in mehreren Bundesländern die Zentrallager des Lebensmitteleinzelhändlers Spar Österreich. Die Einkommen im Agrarbereich sind über die Jahre betrachtet in Österreich nicht gestiegen. Die Kosten für Diesel oder Düngemittel hingegen schon.

Bauernbundpräsident Georg Strasser fordert Spar zum Umdenken auf: „Wir verlangen einen sofortigen Stopp der ‚chronischen Aktionitis‘ bei hochwertigsten Lebensmitteln und ein Umdenken bei der Einkaufs- und Preispolitik der Handelsriesen.“