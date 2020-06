25 Jahre DAX: Die Fieberkurve der Aktien

Für sein jugendliches Alter von 25 Jahren hat der deutsche Aktienindex DAX schon einiges geleistet: Seit seiner Einführung am 1. Juli 1988 ist er von 1000 Punkten auf ein Rekordniveau von 8558 Punkten im Mai dieses Jahres geklettert. Seinen Geburtstag am Montag wird der DAX allerdings ohne neuen Rekord feiern müssen. Am vergangenen Freitag jedenfalls konnte er die 8000er-Marke trotz mehrerer Anläufe nicht knacken.

Der DAX ( Deutsche Aktienindex) ist inzwischen weit mehr als ein bloßer Börsenindex, der zu den meist geachtetsten der ganzen Welt gehört: Er ist auch ein Barometer, das für die Entwicklung der deutschen Großindustrie steht. Die 30 wichtigsten deutschen Unternehmen sind im DAX enthalten – vom Versicherungskonzern Allianz über Deutsche Bank, Lufthansa, E. ON bis zu Volkswagen. Der DAX gehört zu Frankfurt wie Bulle und Bär, die Skyline der Bankentürme oder das Euro-Zeichen vor der Europäischen Zentralbank.