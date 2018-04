25 Euro - und kein Kampf mehr um die Liegestühle

Wer kennt das nicht? Schon im Morgengrauen sind am Hotelpool oder am Strand die sonnen- und lagentechnisch besten Liegen mit Handtüchern reserviert. Wer später kommt, muss in der prallen Sonne braten oder bekommt gar kein Plätzchen mehr. Was nicht selten zu hitzigen Diskussionen und viel Unmut unter den Badegästen führt.

Der Reiseveranstalter Thomas Cook mit der Hauptmarke Neckermann Reisen startete einen Testversuch mit drei Hotels auf den Kanaren. Sechs Tage vor Abflug können die Gäste mithilfe eines exakten Lageplans, in dem auch der Sonnenverlauf eingezeichnet ist, ihre Liegen vorreservieren. Der Kostenpunkt sind 25 Euro pro Person und Aufenthalt.

„Die Nachfrage unserer Kunden ist gut, wir weiten das Angebot im Sommer auf über 30 Hotels und mittelfristig auf alle Häuser aus“, sagt Ioannis Afukatudis, Chef von Thomas Cook Österreich.