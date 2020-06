18 Millionen Menschen im Euroraum ohne Job

Die Arbeitslosigkeit in den 17 Euro-Ländern ist auf ein Rekordniveau geklettert. Nach Angaben des EU-Statistikamtes Eurostat waren im Juni 17,8 Millionen Menschen im Euroraum ohne Job. Die Arbeitslosenrate lag bei 11,2 Prozent. Dies ist die höchste Anzahl und die höchste Rate seit der Euro-Einführung. In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im Juni bei 10,4 Prozent (keine Veränderung gegenüber Mai).

Österreich verzeichnete mit 4,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU, musste aber gegenüber Mai (4,2 Prozent) einen Anstieg hinnehmen.

Eurostat schätzt, dass im Juni in der EU insgesamt 25,1 Millionen Menschen arbeitslos waren, davon 17,8 Millionen in der Eurozone. Gegenüber Mai stieg die Zahl der Arbeitslosen in der EU um 127.000 und im Euroraum um 123.000 Personen.