15 Jahre Recht auf Elternteilzeit: Wo sind die Väter?

Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer (WKO), hält nichts von einer Ausdehnung des Rechtsanspruches auf Kleinunternehmen. Diese könnten nicht so leicht disponieren und hätten oft Probleme, entsprechende Ersatzkräfte zu finden. Wirtschaftsvertreter forderten schon vor fünf Jahren eine Verkürzung der Anspruchsdauer von 7 auf 4 Jahre, was die Gewerkschaft aber verhinderte. „Generell sollte es keine Anreize geben, die Frauen davon abhalten, von der Teilzeit in eine Vollzeit zu wechseln“, sagt Gleißner und verweist auch auf steuerliche Aspekte.