1300 Fälle: Betrugsbekämpfer haben so viel zu tun wie noch nie

OLAF, die Anti-Betrugsbehörde der Europäischen Union, hat mehr Arbeit denn je: Vergangenes Jahr gingen 1294 Hinweise ein, bei denen Behörden oder Privatpersonen beim Umgang mit EU-Mitteln Betrug witterten. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Meldungen stetig angestiegen.

"Für uns ist das ein ermutigendes Zeichen des Vertrauens", sagte OLAF-Chef Giovanni Kessler bei der Präsentation des Jahresberichtes am Dienstag in Brüssel. Er verwies darauf, dass die Behörde die Hinweise derzeit auch deutlich schneller abarbeite als in der Vergangenheit.

OLAF bringt die Ermittlungen ins Rollen, entscheiden müssen in der Regel aber die nationalen Gerichte. Bei etwas mehr als der Hälfte der Fälle, in denen OLAF Verstöße feststellt, kommt es am Ende zu einer Verurteilung.