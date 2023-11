13 Milliarden Euro Nachzahlung droht: Apple mit Rückschlag im Streit mit EU

Im Steuerstreit mit der Europäischen Union (EU) droht Apple eine 13 Milliarden Euro schwere Nachzahlung. Generalanwalt Giovanni Pitruzzella empfahl dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag, ein Urteil zugunsten des US-Konzerns aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuüberweisen. Das Gericht ist an diese Empfehlung zwar nicht gebunden, folgt ihr aber häufig.

➤ Mehr lesen: EU-Kommission lässt im Streit mit Apple & Irland nicht locker (mehr)