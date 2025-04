Wirtschaft neu denken an der WU

Dabei setzt die WU auch in der Lehre auf Spitzenforscher*innen wie Sigrid Stagl, Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres 2024. Die Vordenkerin der ökologischen Ökonomie hat wieder die Programmdirektion für das englischsprachige Masterprogramm Socio-Ecological Economics and Policy übernommen: „Die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft – und basiert auf den Rahmenbedingungen, die uns die Natur vorgibt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, interdisziplinär zu arbeiten. Darauf bereiten wir die Studierenden vor.“

Wirtschaft und Umwelt sind keine Gegensätze, sondern müssen gemeinsam gedacht werden. Hier setzt die WU Wirtschaftsuniversität Wien an: In Forschung und Lehre werden am Campus WU die Weichen gestellt, um unsere Wirtschaft zukunftsfähiger zu gestalten.

Wie kann Wirtschaften innerhalb der biophysischen Grenzen unseres Planeten funktionieren? Welchen ökonomischen Spielraum hat die Menschheit bei natürlichen Ressourcen, -Ausstoß, Land- oder Wasserverbrauch? Solche Fragen stehen im Zentrum der Forschung am WU Institute for Ecological Economics, das Sigrid Stagl 2014 gegründet hat.

„Wir nehmen Erkenntnisse aus Naturwissenschaften ernst und versuchen, sie in unsere ökonomischen Analysen einfließen zu lassen.“

Daneben bietet die WU eine Vertiefung in Wirtschaft und Umwelt mit dem Studienzweig Wirtschaft-Umwelt-Politik als Teil des Bachelorprogramms Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an – und außerdem eine Spezialisierung innerhalb des englischsprachigen Bachelorprogramms Business and Economics. Diese Programme bereiten Studierende darauf vor, die komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Umwelt zu verstehen und aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.

