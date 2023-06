Was unsere Gefäße tatsächlich zusammenhält

Womit beschäftigen Sie sich konkret?

Klaudia Schossleitner: Ich schaue mir die Regulation der Blutgefäße, bzw. die Mechanismen der Gefäßbarriere an. Salopp gesagt: Ich untersuche, was die Zellen eigentlich zusammenhält. Und was passiert, wenn durch ein Entzündungssignal die Barrierefunktion in den Gefäßen nachgibt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Cingulin ein wichtiges Regulationsprotein ist. Wir sind die erste Forschergruppe, die dieses Protein in Blutgefäßen beschrieben hat.

Weshalb ist das wichtig?

Nachdem wir gesehen haben, dass Cingulin ein wichtiger Faktor ist, wollen wir natürlich wissen, wie man das Protein fördert, um die Blutgefäße intakt zu halten. Wir haben uns dazu die Prozesse bei Brandwunden angesehen.