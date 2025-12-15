Vom Labor zum Weltmarkt

Manchmal entsteht Großes im Labor. So wie bei DirectSens, einem junge Spin-off der BOKU University. Hier wurde eine Technologie entwickelt, die heute weltweit in der Lebensmittelindustrie im Einsatz ist: Hochpräzise Biosensoren, die Milch, Zucker oder Alkohol zuverlässig messen – und damit Qualität und Sicherheit garantieren.

Das bekannteste Produkt, LactoSens®, misst den Laktosegehalt in Milchprodukten schneller und genauer als bisherige Verfahren. Die Idee stammt direkt aus der BOKU-Forschung – und war so überzeugend, dass sich die internationale Kerry Group kürzlich die Rechte am Produkt sicherte. Die Geschichte von DirectSens zeigt, wie Wissenschaft Unternehmertum beflügelt.