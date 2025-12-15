Vom Labor zum Weltmarkt
Manchmal entsteht Großes im Labor. So wie bei DirectSens, einem junge Spin-off der BOKU University. Hier wurde eine Technologie entwickelt, die heute weltweit in der Lebensmittelindustrie im Einsatz ist: Hochpräzise Biosensoren, die Milch, Zucker oder Alkohol zuverlässig messen – und damit Qualität und Sicherheit garantieren.
Das bekannteste Produkt, LactoSens®, misst den Laktosegehalt in Milchprodukten schneller und genauer als bisherige Verfahren. Die Idee stammt direkt aus der BOKU-Forschung – und war so überzeugend, dass sich die internationale Kerry Group kürzlich die Rechte am Produkt sicherte. Die Geschichte von DirectSens zeigt, wie Wissenschaft Unternehmertum beflügelt.
Unterstützt von AWS, FFG, WAFF und der Wiener Wirtschaftsagentur hat sich das Spin-off zu einem Paradebeispiel für Innovationskraft made in Austria entwickelt – und beweist, welches Potenzial in österreichischer Forschung steckt. Mit neuen Sensorlösungen für Glukose, Fruktose, Maltose, Laktat und Alkohol sowie einem Clinical Analyzer Kit gestaltet DirectSens die Zukunft der biochemischen Analytik aktiv mit.
DirectSens GmbH
Muthgasse 11/2, 1190 Wien
Kontakt
E-Mail: office@directsens.com
Tel: +43 699 18355188
www.directsens.com