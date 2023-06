Strategien für ein klimaresilientes Gesundheitssystem

2. Säule

Auch die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von CO 2 -Emissionen im Gesundheitssektor ist Teil der Agenda. „Das Gesundheitssystem trägt sieben Prozent zum nationalen CO 2 -Fußabdruck bei“, betont Lichtenecker. „Wir haben das Projekt ,Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen’ entwickelt um Krankenanstalten, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Apotheken dabei zu unterstützen, klimafreundlich zu werden“. Die Expertenteams arbeiten mit der jeweiligen Einrichtung vor Ort zusammen und erheben die Daten des bestehenden Energieverbrauchs oder der CO 2 -Emissionen. „Anhand dieser wird ein Klimaaktionsplan mit Zielen und Maßnahmen erstellt, der auf jede Einrichtung speziell zugeschnitten ist“, erklärt Lichtenecker. „Einzigartig an unserem Projekt ist, dass die Beratung über alle klimarelevanten Felder aus einer Hand kommt.“ Das Projekt ist europaweit best practice und stößt auf sehr großes Interesse. Für die Umsetzung der Energieeffizienz in Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen wurden nun neue Förderschienen in der Höhe von 350 Millionen Euro ermöglicht. „Aber auch für Arztpraxen oder Apotheken gibt es seitens des BMK die Chance, an Förderprogrammen teilzunehmen“, so Lichtenecker.