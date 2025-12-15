Starke Teams, starke Ideen

„Unterschiedliche Perspektiven machen Teams stärker – und Produkte relevanter“, so Lindenthal. Diese Haltung prägt seine über 16-jährige Laufbahn bei L’Oréal, die ihn über Paris und Düsseldorf zurück nach Wien führte. Internationale Stationen haben seinen Führungsstil geschärft: Feedback statt Einbahnkommunikation, zuhören statt vorsortieren, Vertrauen statt Mikromanagement. Dieses Verständnis bringt er nun in seine neue Funktion als Country Coordinator ein – zusätzlich zu seiner Aufgabe als Market Director L’Oréal Luxe.

Seit 1. Dezember verantwortet Stefan Lindenthal als Country Coordinator zusätzlich zur Luxusdivision die Gesamtkoordination der österreichischen Geschäfte von L’Oréal – und verfolgt dabei ein Führungsverständnis, das Vielfalt, Vertrauen und eine offene Feedbackkultur verbindet. Dabei ist Diversity kein Image-Thema, sondern eine Quelle für neue Ideen, mutigere Entscheidungen und nachhaltigen Fortschritt.

Gelebte Diversity

L’Oréal erlebt täglich, welchen Unterschied Vielfalt macht: In der DACH-Region arbeiten über 3.000 Mitarbeiter:innen aus 67 Nationen, weltweit sind mehr als die Hälfte der Management-Positionen weiblich besetzt. Diese Perspektivenvielfalt prägt auch den österreichischen Markt – von der Produktentwicklung über Marketing bis zur Führungsebene.

Seit Jahrzehnten investiert L’Oréal in Programme, die Chancengleichheit fördern und Communitys sichtbar machen – etwa interne Netzwerke für alleinerziehende Eltern, LGBTQIA+ oder unterschiedliche Altersgruppen. „Vielfalt entsteht nicht von selbst. Sie braucht klare Prioritäten – und Führung, die bereit ist, Perspektiven wirklich zu hören und in Entscheidungen einzubeziehen“, so Lindenthal.

In seiner neuen Rolle möchte er diesen Fokus weiter stärken: „Ein inklusives Umfeld entfacht Kreativität, fördert Innovation und ermöglicht, dass Menschen ihr Potenzial einbringen. Unser Ziel ist ein Arbeitsklima, in dem jede Stimme gehört wird – und aus Unterschied Zukunft entsteht.“