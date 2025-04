Mit Forschung zur Weltspitze

„Unsere Hauptstadt hat sich mittlerweile zu einem echten Powerhouse in Sachen Forschung und Entwicklung gemausert. In der Grundlagenforschung sind wir spitze, in manchen Bereichen, beispielsweise den Life Sciences oder auch der Digitalisierung sowie der Quantentechnologie, sogar Weltspitze. Außerdem ist Wien mittlerweile auch die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus hat Wien eine sehr gesunde, starke industrielle Basis – mit großen, forschenden Unternehmen, die weiterhin in den Standort investieren.

Die Basis für eine erfolgreiche Zukunft ist also vorhanden. Aber natürlich geht immer noch ein bisschen mehr, kann man es immer noch besser machen. Für Wien bedeutet das: Stärken weiter stärken! Eine noch gezieltere Fokussierung auf bestehende Stärkefelder (Life Sciences, Digitalisierung, Quantentechnologie) wäre notwendig. Und es darf natürlich nicht nur bei der reinen Grundlagenforschung, bei der wir als Standort wirklich ausgezeichnet sind, bleiben. Am Ende des Tages bringen alle Entdeckungen und Patente wenig, wenn sie nicht auch am Standort in vermarktbare Produkte und Lösungen übersetzt werden.

Last but not least sollten wir keine Chancen verpassen, die sich unverhofft eröffnen: In den USA sorgt die neue US-Administration für ein zunehmend schwieriges, wenn nicht gar wissenschaftsfeindliches Klima. Einige Staaten Europas versuchen nun, Spitzenforscher aus den USA mit attraktiven Angeboten anzuziehen – hier sollte doch auch die lebenswerteste Stadt der Welt punkten können!“