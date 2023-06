Metabolismus sichtbar machen

Wenig Bewegung und ein kalorisches Überangebot schaden nicht nur dem Herzen, sondern sind auch der Ausgangspunkt vieler Stoffwechselerkrankungen. Fettleibigkeit (Adipositas), verursacht durch eine Energiezufuhr, die den Energieverbrauch übersteigt, schafft eine ungünstige Basis für die Entstehung von Typ-2-Diabetes, Fettleber und die genannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie genau sich dieser Vorgang abspielt und welche Rolle ein Nährstoffüberangebot im metabolischen System spielt, ist noch nicht ausreichend geklärt. Eine neue, einzigartige Kombination aus High-End-Bildgebungsverfahren und Tracer-Technik soll Aufschluss über die Biochemie des Gewebes geben. „In unserem Projekt versuchen wir, den genauen Weg von Fett und Zucker in den Organen – zuerst in der Leber – abzubilden. Dazu entwickeln und kombinieren wir drei verschiedene Bildgebungstechniken, die wir in einem Tiermodell an der Ratte testen“, sagt Martin Krššák, der zusammen mit Cécile Philippe und Arno Schintlmeister das Projekt leitet.