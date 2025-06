Japan-EXPO: TU Wien zeigt Technik für Menschen

Von 18. bis 25. Mai 2025 reiste eine Delegation der Technischen Universität Wien (TU Wien) nach Japan, um die wissenschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen und die Innovationskraft Österreichs auf der Weltausstellung in Osaka zu präsentieren.

Breites Spektrum

Die Reise nach Japan, die im Zeichen internationaler Kooperation und zukunftsweisender Forschung stand, brachte Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen. Außerdem zeigte sie anschaulich, wie globale Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden können.

Anlass der Reise war die Teilnahme der TU Wien am „Innovation Lab“ im Österreich-Pavillon der EXPO 2025. Unter dem Motto „Composing the Future“ präsentiert die Universität zehn innovative Projekte, die das breite Spektrum österreichischer Forschung in den Bereichen Forschung & Bildung, Biowissenschaften, Gesundheit, Green Tech und Kreativwirtschaft abbilden. Die Projekte spiegeln die wissenschaftliche Exzellenz der TU Wien und die Bereitschaft, gemeinsam mit internationalen Partner*innen neue Wege zu beschreiten, wider.

Die Delegationsreise setzte damit konkrete Impulse für neue Forschungskooperationen, stärkte das Netzwerk österreichischer und japanischer Wissenschaftler*innen und trug dazu bei, die Innovationskraft auf globaler Bühne sichtbar zu machen. Die intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit mit japanischen Partner*innen soll auch in Zukunft vertieft und erweitert werden – im Sinne des Mottos „Composing the Future Together“.

