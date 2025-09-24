So schnell kann es gehen! Ein wissenschaftliches Experiment geht schief und schon macht man einen Zeitsprung ins Mittelalter. Das birgt einige Herausforderungen: Wie lädt man eine Smartwatch ohne Steckdose auf? Wie klang das Deutsch im 15. Jahrhundert? Und dann ist da noch die Pest…

Der ÖAW-Podcast „Hiccup. Per Schluckauf durch die Zeit“ nimmt Junge und Junggebliebene mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit.