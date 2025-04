Globale Perspektiven an der CEU

Das Department of Economics der CEU bietet moderne Curricula, in denen etwa Datenanalyse und Nachhaltigkeit integriert sind. Im Fokus stehen individuelle Betreuung und eine praxisnahe Lernumgebung, in der Studierende von erfolgreichen Forscher*innen und erfahrenen Führungspersönlichkeiten fundiertes Wissen und Einblicke erhalten. Alle Studiengänge sind in den USA und Österreich akkreditiert und werden auf Englisch unterrichtet.