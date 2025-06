Geschichte gestalten

Museen sind Orte der Erinnerung, Bildung und gesellschaftlicher Reflexion. Der neue Masterstudiengang Museum Studies an der Central European University (CEU) in Kooperation mit dem Wien Museum verbindet Theorie und Praxis – international, interdisziplinär und zukunftsorientiert.

Sofort eingebunden

Bereits ab dem ersten Semester arbeiten Studierende direkt mit führenden Expert*innen am Wien Museum zusammen: Sie entwickeln Ausstellungsprojekte, gestalten Vermittlungsangebote und reflektieren die Rolle von Museen in einer sich wandelnden Welt. Ihr erstes Ausstellungsprojekt konzipierten die Studierenden rund um das Thema Kaffee – mit Blick auf Handelsgeschichte, Kolonialismus, Konsumkultur und Nachhaltigkeit.

„Wir sind wirklich von Anfang bis Ende alle Schritte durchgegangen, die man für eine Ausstellung braucht“, sagt MA-Studentin Klara Maass, die zuvor in Innsbruck Geschichte und Archäologie studierte. Besonders das Lernen direkt vor Ort im Museum habe ihr Studium besonders bereichert. Auch Astghik Aslanyan aus Armenien betont: „Die Möglichkeit, direkt im Museum und mit den dort arbeitenden Expert*innen zu lernen, war eine Ausbildung durch praktisches Erleben und Mitgestalten.“

Neben dem internationalen Austausch profitieren die Studierenden von individueller Betreuung und der Möglichkeit, sich über CEU-Wahlfächer in den Geschichtswissenschaften und Zertifikatsprogramme wie zum Beispiel „Visual Theory and Practice“, „Digital Humanities“ oder „Central European Studies“ gezielt zu spezialisieren. Praktika in Wiener Museen sind zentraler Bestandteil des Studiums.

Wer Museen nicht nur besuchen, sondern mitgestalten möchte, findet in diesem CEU-Masterprogramm ein ideales Sprungbrett für eine Karriere im Kultursektor.

www.ceu.edu