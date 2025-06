Für noch mehr Kompetenz

Datenbasierte Entscheidungsprozesse sind zentraler Bestandteil erfolgreicher Strategien in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mit der zunehmenden Komplexität von Technologien steigen auch die Anforderungen an Nutzer*innen. Mit dem neu gegründeten Department für Business Analytics and Decision Sciences sowie einem neuen Kompetenzzentrum für Applied AI & Scientific Computing wird an der WU der kompetente Umgang mit Daten gestärkt.

Neue Forschungsschwerpunkte

Die Forschung am Department für Business Analytics and Decision Sciences entwickelt innovative Ansätze für die Nutzung von Daten in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie konzentriert sich u.a. auf analytische und datengesteuerte Lösungen für Herausforderungen wie Automatisierung, Lieferkettenoptimierung, Personal- und Kundenmanagement, globale Geschäftsstrategien, Betrugserkennung oder auch personalisierte KI-Empfehlungen.

Neuer Studienzweig

Ab dem Studienjahr 2026/27 führt die WU im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften den Studienzweig „Business Analytics and Decision Sciences“ ein. Dieser bereitet Studierende gezielt auf datenbasierte Analysen und die verantwortungsvolle Anwendung algorithmischer Systeme vor, mit besonderem Fokus auf analytisches Denken und datenunterstützte Entscheidungsprozesse. Die Absolvent*innen erwerben damit genau jene Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind

Langfristiger Digitalfokus

Seit 2020 setzt die WU mit dem englischsprachigen Masterprogramm Digital Economy und spezialisierten Professuren gezielt auf Digitalisierungskompetenzen. Mit dem neuen Department und dem darauf abgestimmten Bachelor-Studienzweig wird dieser Fokus um den Schwerpunkt Business Analytics erweitert. Das Kompetenzzentrum für Applied AI & Scientific Computing vereint WU-Forscher*innen, die an technischen und methodischen Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz arbeiten, unter einem Dach und dient als zentrale Plattform und Koordinationsstelle.

www.wu.ac.at