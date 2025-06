Für die Krebsforschung laufen

Das diesjährige Motto „Together we go further“ bringt es auf den Punkt: Nur im Miteinander lassen sich neue Wege in der Krebsforschung beschreiten und bessere Therapien entwickeln. Am 4. Oktober 2025 wird der Krebsforschungslauf erneut zum Treffpunkt für alle, die diese Mission teilen. Ob eine Runde oder viele, ob alleine oder im Team – jede Teilnahme zählt. Für jene, die nicht vor Ort dabei sein können, bietet der Distant Run die Möglichkeit, jederzeit und überall mitzuwirken und Teil der Bewegung zu werden. Mehr als 3.000 Menschen sind jedes Jahr beim Krebsforschungslauf mit dabei. Ihre Schritte und Spenden machen den Unterschied – für innovative Forschung und die Zukunft von Patient:innen. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter. Together we go further.