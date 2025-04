Frauenheilkunde in Wien während des Nationalsozialismus

Dunkles Kapitel

Der „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 bedeutete die Vernichtung der beruflichen Existenz der jüdischen Ärztinnen und Ärzte. Fast 60 Prozent der in Wien tätigen Frauenärzte verloren ihre Stellen und das Recht zur Berufsausübung und konnten ihr Leben nur durch Flucht retten. Die Frauenheilkunde spielte eine zentrale Rolle in der NS-Geburtenpolitik, die auf einen „rassenreinen“ Volkskörper abzielte. Unter dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurden allein in den Wiener Universitätsfrauenkliniken knapp 230 Frauen zwangssterilisiert. Viele dieser Eingriffe waren auch mit Schwangerschaftsabbrüchen verbunden. „Die Gynäkologie hat sich während des Nationalsozialismus in den Dienst eines mörderischen Regimes gestellt. Die Aufarbeitung dieser Verstrickungen ist ein seit langem fälliger Schritt“, so Herwig Czech, Professor für Geschichte der Medizin an der MedUni Wien.