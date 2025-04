Erlebe die Welt des Schalls

Was Schall alles kann

In zahlreichen interaktiven Experimenten und Mitmachstationen wird am 30. April erfahrbar, was Schall alles kann: An der Station „Schrei den Lukas“ kann jeder testen, wie laut er wirklich ist, während bei der Station „Biologie der Musikalität“ spannende Einblicke in das Hörvermögen von Tieren geboten werden. Die Station „Zwei Ohren sind mehr als doppelt so gut“ zeigt, wie unser Gehirn Richtung und Raum erkennt. Und wer wissen will, wie Lärm im Verkehr entsteht und reduziert werden kann, ist bei der Station „Lärmschutz im Verkehr“ genau richtig.

Der internationale Tag gegen Lärm wurde 1996 vom Center for Hearing and Communication (CHC) in New York ins Leben gerufen. Seit 2015 beteiligt sich in Österreich das Institut für Schallforschung der ÖAW an diesem weltweiten Aktionstag.