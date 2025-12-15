Erkenntnis. Wahrheit. Zweifel

„Wir wollen die erkenntnistheoretischen Krisen unserer Zeit verstehen“, sagt CEU-Prorektor und Philosophieprofessor Tim Crane. „Viele Probleme müssen wir sowohl praktisch als auch philosophisch betrachten. Sie betreffen Wissen, Gesellschaft, Wissenschaft, Wahrheit und Ethik.“

Wie verändert sich unser Verständnis von Wahrheit und Wissen in einer Zeit, in der Technologie und Politik diese Begriffe infrage stellen? Damit beschäftigt sich Knowledge in Crisis, ein vom FWF gefördertes Cluster-of-Excellence-Projekt, das über 50 Philosoph:innen aus ganz Österreich vereint.

Forschung als öffentliches Gespräch

Geleitet wird das Projekt vom Department of Philosophy der Central European University (CEU) in Wien. Die CEU verbindet amerikanische und europäische Bildungstraditionen und bietet auf Bachelor-, Master- und Doktoratsebene moderne Studienprogramme mit individueller Betreuung an.

Knowledge in Crisis versteht Forschung als öffentliches Gespräch: Studierende nehmen an Workshops, Trainings und innovativen Formaten wie einem „Game Jam“ teil. „Der Game Jam war spannend, weil er das Ziel hatte, große Fragen spielerisch zu erkunden“, betonte Camilo Martinez, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projekts.

Diese Verbindung von kritischem Denken und kreativem Forschen prägt auch das Studium an der CEU: An der CEU zu studieren bedeutet, Teil einer internationalen Gemeinschaft zu werden, die Wissen nicht nur vermittelt, sondern hinterfragt und erweitert.

