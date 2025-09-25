Doppelter Abschluss

Erstmalig startet die Central European University (CEU) ein Dual-Degree-Masterprogramm in Kooperation mit der Universität Konstanz. Studierende können damit nicht nur zwei Abschlüsse erwerben, sondern profitieren von einer grenzüberschreitenden Ausbildung.

Zwei Jahre, zwei Standorte

Das zweijährige Masterprogramm beginnt in Wien mit dem Master of Arts in Politics an der CEU. Bereits im ersten Jahr können sich Studierende für das Dual-Degree-Programm bei der renommierten Universität Konstanz bewerben. In Kooperation mit der Partneruniversität verbringen Studierende das zweite Jahr am Bodensee und erwerben zusätzlich den Master of Arts in Politics and Public Administration, der politikwissenschaftliche Inhalte mit Verwaltungswissenschaft verbindet.

Globale Karrieren beginnen hier

„Doppelabschlüsse wie diese eröffnen Absolvent*innen neue Perspektiven in Politik, Verwaltung und Forschung und sind zugleich ein wichtiger Beitrag zu einer stärker vernetzten europäischen Hochschullandschaft“, bekräftigt Anil Duman, Leiterin des Department für Politikwissenschaften. „CEU gehört hier zu den Vorreitern, die internationale Karrieren schon im Studium möglich machen und richtet sich an alle, die europäische Politik verstehen, mitgestalten und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten möchten.“

Zusätzliche Dual-Degree-Masterprogramme in Kooperation mit weiteren Universitäten sind in Arbeit und werden ab 2026 Studierenden der CEU zur Verfügung stehen.

www.ceu.edu