Die Technische Universität Wien macht sich „fuTUre fit“

The Vision: Einheit von Tradition & Fortschritt

Dem Rektorat war von Anfang an wichtig, dass sich alle TU Wien-Angehörigen – mehr als 30.000 Studierende und Mitarbeitende – aktiv in diesen Prozess einbringen können. Nun liegt eine klare Zukunftsvision vor, die Innovation, Nachhaltigkeit und internationale Sichtbarkeit in den Mittelpunkt stellt. Acht strategische Ziele wurden formuliert. Sie reichen von der digitalen Transformation bis hin zu einer Führungsrolle in der Wissenschaft und internationaler Sichtbarkeit. „Dabei bleibt ,Technik für Menschen’ weiterhin das Versprechen der TU Wien, dem wir uns seit 1815 verpflichtet haben“, sagt Rektor Jens Schneider.

Die Vision der TU Wien stellt Werte wie Rationalität, Kreativität und Urbanität in den Vordergrund. In Zeiten wachsender Wissenschaftsfeindlichkeit und massiven technologischen Umwälzungen nimmt sie bewusst ihre Rolle als Ort wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse ein:

„TU Wien – where we dare to reason. The creative urban tech university. Unlimited.“

Alle TUW-Angehörigen können nun in einem Call for Projects Ideen einreichen und so zur Umsetzung der Vision beitragen.

www.tuwien.at