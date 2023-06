Die Stadt der klugen Köpfe

Es ist kein Geheimnis, dass Wissenschaft und Forschung maßgeblich zum hohen Lebensstandard des 21. Jahrhunderts beigetragen haben. Allein die Fortschritte im Bereich der Medizin sind enorm – dazu kommen technische Entwicklungen, die das Leben erleichtern, und wichtige Erkenntnisse in allen sozialen Bereichen. Kurz: Wissenschaft bringt neues, reproduzierbares und nützliches Wissen hervor und die Forscher*innen helfen, dringende Probleme unserer Zeit zu lösen. Wissenschaft ist aber auch in anderer Hinsicht bedeutsam. Denn Grundlagenforschung ist eine wichtige Triebkraft für neue Entwicklungen in der Praxis. Und somit ist Wissenschaft auch ein Wirtschaftsmotor und schafft wertvolle Arbeitsplätze.