Die Herausforderungen unserer Zeit meistern

An der Universität Wien finden Sie ein vielfältiges Angebot an interdisziplinären Studiengängen, die zum kritischen und eigenständigen Denken befähigen. Insbesondere die Studien in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung bereiten Sie auf aktuelle und kommende Herausforderungen vor.

Problemlöser*innen für die digitale Zukunft

Künstliche Intelligenz, Big Data und maschinelles Lernen prägen unsere Welt. Wer die digitale Zukunft mitgestalten will, braucht fundierte mathematische Kenntnisse.

Im neuen englischsprachigen Bachelorstudium Mathematical Foundations of Data Science an der Universität Wien lernen Studierende, wie mathematische Konzepte die Basis für datengetriebene Innovationen bilden – und werden selbst zu den Problemlöser*innen von morgen.

Mikrobiome als Game Changer

Mikrobielle Gemeinschaften spielen eine wesentliche Rolle für die Funktion komplexer ökologischer Systeme, der globalen Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Im neuen Masterstudium Microbiome Science erforschen Studierende die faszinierende Welt der Mikroorganismen – von ihrem Einfluss auf den menschlichen Körper bis hin zu nachhaltigen Lösungen für Technologie und Industrie.