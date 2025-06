Deutliche Zeichen setzen

Prof. Priscilla Baker (University of the Western Cape, Südafrika)

Weltweites Engagement

Seit 27 Jahren fördert das „For Women in Science“-Programm von L’Oréal und UNESCO Wissenschaftlerinnen in über 140 Ländern – bisher wurden mehr als 4.700 Forscherinnen ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 12. Juni im UNESCO-Hauptquartier in Paris statt.

Für Europa geehrt wurde Prof. Dr. Claudia Felser (Max-Planck-Institut Dresden) für ihre bahnbrechende Forschung zur topologischen Quantenchemie. Aus Afrika erhielt Prof. Priscilla Baker (University of the Western Cape, Südafrika) den Preis für elektrochemische Umweltanalytik. In Asien wurde Prof. Xiaoyun Wang (Tsinghua University, China) für ihre Arbeit in der Kryptographie ausgezeichnet. Die Region Lateinamerika vertrat Prof. María Teresa Dova (Universidad Nacional de La Plata, Argentinien) mit ihren Beiträgen zur Teilchenphysik. Für Nordamerika wurde Prof. Barbara Finlayson-Pitts (University of California, Irvine) für ihre Forschung zur Luftqualität geehrt.

Ein besonderes Highlight folgt im Oktober: Dann werden in Wien die nationalen For Women in Science-Preise an junge Forscherinnen aus Österreich verliehen.

forwomeninscience.com