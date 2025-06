Chancen nutzen!

„Wien hat sich als Forschungsstandort in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Wo wir aber noch stärker ansetzen müssen, ist die erfolgreiche Übersetzung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in vermarktbare Produkte und Lösungen am Standort. Hier spielt die heimische Industrie eine zentrale Rolle.

In unserer jetzigen Situation – die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs als Standort ist abgeschmiert, die produzierende Industrie schrumpft – sollten wir aber mehr tun. In herausfordernden Zeiten müssen wir jede Chance ergreifen, die sich bietet. Eine solche hat sich durch die Maßnahmen der neuen US-Administration ergeben. So haben es Forschende derzeit alles andere als leicht in den USA. Viele Staaten haben dies bereits erkannt und versuchen nun, gezielt US-Spitzenforscher anzuziehen. „Brain gain statt brain drain“ heißt die Devise.