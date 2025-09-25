BOKU University: Life Sciences erleben

Wie vielfältig die Tätigkeit dieser Expert*innen ist und welche Studiengänge es ermöglichen, später selbst eine grünere Zukunft mitzugestalten, vermitteln die Angebote von Wissen|schafft|Zukunft: Von der Rolle von Holz bei der Bewältigung der Klimakrise über die biotechnologische Entwicklung von Medikamenten – Absolvent*innen und Lehrende der BOKU forschen und arbeiten im gesamten Spektrum der Life Sciences. Auf Exkursion im Wasserbaulabor, bei der Brandprävention im Wald oder bei Fachvorträgen in der eigenen Schule bieten sie Schulklassen Einblicke in spannende Zukunftsthemen.