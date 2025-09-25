Entgeltliche Einschaltung

Ausgezeichnet: For Women in Science

Vier Bilder zeigen Frauen in unterschiedlichen Settings, die jeweils einzigartige Momente und Emotionen festhalten.
For Women in Science: Wien im Zeichen der Spitzenforschung.
25.09.25, 10:36

Wenn am 7. Oktober in Wien die diesjährigen L'Oréal-UNESCO For Women in Science-Förderpreise vergeben werden, stehen vier außergewöhnliche Forscherinnen im Mittelpunkt, die in Österreich forschen. Sie werden für ihre Leistungen in Medizin, Naturwissenschaften und Psychologie ausgezeichnet – und für ihren Beitrag zu einer inklusiveren Forschungskultur.

Seit 2007 stärkt das Programm gezielt junge Wissenschaftlerinnen in Österreich: Mit finanzieller Förderung, internationaler Sichtbarkeit und Zugang zu einem globalen Netzwerk. Unterstützt wird die Initiative vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Österreichischen UNESCO- Kommission.

Darja Rohden, Universität Wien

Theresa Haitzmann, Medizinische Universität Graz

Angeliki Spathopoulou, Universität Innsbruck

Nida Ali, Universität Wien

Vier Forscherinnen, vier Perspektiven, ein Ziel: Wissenschaft in Österreich vielfältiger und zukunftsfähiger zu machen.

Mehr Informationen: forwomeninscience.com

