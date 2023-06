Auf der Suche nach der Quelle

Ganzheitlicher Ansatz

Der Durchfallerreger zählt zu den häufigsten Darmparasiten weltweit und wird durch Fäkalien verbreitet. „In Österreich ist man bisher davon ausgegangen, dass es sich um eine importierte Reiseerkrankung handelt. Wir konnten aber nachweisen, dass in Wiens Gewässern durchaus eine gewisse Belastung vorhanden ist“, so die Parasitologin. „Ein Ziel unserer Studie war aber auch herauszufinden, wie die Giardien in die Gewässer gelangen.“ Dafür wurde vom Interuniversitären Kooperationszentrum Wasser und Gesundheit ICC Water & Health eine spezielle molekularbiologische Methode entwickelt: Durch Marker wurden die Krankheitserreger genotypisiert. „Durchaus unerwartet war für uns, dass wir nahezu ausschließlich die menschlichen Genotypen vorgefunden haben“, so Walochnik. Das zeigt, dass in erster Linie menschliche Fäkalien für die Einbringung der Keime in Wiens Gewässer verantwortlich sind. Bei der Studie wurde das Stadtsystem ganzheitlich betrachtet: Mögliche Eintragswege von Krankheitserregern in die Gewässer können undichte Kanäle ebenso sein, wie Starkregenfälle oder tierische Fäkalien, etwa von Nutztieren aus dem Umland oder Wildtieren. „Unser Monitoring zeigte, dass nach Extremwetterereignissen die fäkale Belastung höher ist, als unter Normalbedingungen“, so Walochnik.

International stieß vor allem der Einsatz der Marker für Fäkalbelastung auf großes Interesse. Dieser könnte langfristig die Gewässerüberwachung verbessern.

Informationen über Badegewässer:

www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Wasser/Badegewaesser

Vom Baden in nicht kontrollierten Gewässern wird dringend abgeraten.