Alles, was uns guttut!

Mit dem Start der Ferien beginnt der Kinderuni-Sommer mit vielfältigem und abwechslungsreichem Programm! An sieben Universitäten sind bei mehr als 350 Lehrveranstaltungen zwei Wochen Sommerspaß garantiert. Danach wird fünf Wochen lang bei der Tour durch Wiener Parks weiter geforscht. Für die Teilnahme gilt: 100% Prüfungsverbot, Erlaubnis zum Lachen und Zeit für Gedankenreisen! Denn das Kinderrecht auf Erholung und Freizeit wird im heurigen Kinderuni-Sommer großgeschrieben.

In einer jüngst von der BAWAG Group – dem größten Förderer der KinderuniWien – in Auftrag gegebenen Studie wurde deutlich: 83% der Befragten finden es wichtig, dass Kindern Zeit zum Nichtstun bleibt – ohne Anleitung und Aufgabe. An der Universität Wien wird es daher an der KinderuniWien ein entspannendes Pausenprogramm geben: Erstmals finden die Kinder neben dem Spielangebot eine KinderuniBibliothek und im Hof vor den Hörsälen eine Chill-Out-Zone.

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin zu schauen“, forderte schon Pippi Langstrumpf. Denn wie auch die Wissenschafter*innen wissen: Beim Nichtstun entstehen oft die besten Ideen!