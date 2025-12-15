50 Jahre Wirtschaftsinformatik

Vor über 50 Jahren hat die TU Wien gemeinsam mit der Uni Wien im deutschen Sprachraum erstmals ein Studium der Wirtschaftsinformatik angeboten. Die Kombination von technologischer Exzellenz und wirtschaftlichem Denken bildet die Basis einer Erfolgsgeschichte, die C-Level Executives, erfolgreiche Start-up-Gründer*innen, Rektor*innen und sogar einen Bundeskanzler hervorgebracht hat.

Erfolgsgeschichten

Anlässlich der Jubiläumsfeier am 17. November an der TU Wien schilderten Absolvent*innen ihre Karrieren. Über ihre Erfahrung in der Unternehmensführung auf Grundlage einer fundierten technologischen Expertise berichteten die Absolvent*innen Andreas Tomek (KPMG), Ernst Ellmer (ehem. CEO bei Zühlke), Bernhard Hohenegger (Bank99), Stefanie Braschel (Hillroute Capital, ehem. VP bei JP Morgan) und Christian Weiss (Frequentis DFS Aerosense).

Die Innovationskraft der Absolvent*innen wurde eindrucksvoll in einer Diskussion mit Gründer*innen von Österreichs Top Start-ups demonstriert: Sander van der Rijdt (PlanRadar), Lisa Smith (Prewave), Philipp Liegl (ecosio), Simon Tragatschnig (fiskaly) und Bernhard Schandl (9am.Health) legten dar, wie sie neue Technologien mit Marktverständnis in Erfolg ummünzen.

Wirtschaftsinformatik steht auch für wissenschaftliche Exzellenz. Absolvent, TU München Professor und ERC Advanced Grantee Martin Bichler illustrierte den Zusammenhang von Algorithmen und Märkten. Die Bedeutung von wissenschaftlichem Leadership zeigte Absolvent und JKU Rektor Stefan Koch.

