Mann in Wiener Pratergegend mit Messer attackiert

Ein 24-jähriger Mann ist in der Halloween-Nacht im Bereich des Gabor-Steiner-Wegs zwischen Praterstern und Riesenrad in Wien-Leopoldstadt bei einer Auseinandersetzung mit fünf Personen mit einem Messer verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei sollen das Opfer und mehrere Bekannte von einer Gruppe in syrischer Sprache angesprochen und ohne erkennbaren Grund attackiert worden sein.