Mann in Wiener Pratergegend mit Messer attackiert
Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Der 24-jährige Verletzte wurde im Krankenhaus versorgt.
Ein 24-jähriger Mann ist in der Halloween-Nacht im Bereich des Gabor-Steiner-Wegs zwischen Praterstern und Riesenrad in Wien-Leopoldstadt bei einer Auseinandersetzung mit fünf Personen mit einem Messer verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei sollen das Opfer und mehrere Bekannte von einer Gruppe in syrischer Sprache angesprochen und ohne erkennbaren Grund attackiert worden sein.
Dabei soll einer der Männer dem 24-Jährigen vermutlich mit einem Messer eine Stichverletzung zugefügt haben. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter. Der Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.
Kommentare